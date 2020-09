Infortunio da Pasta Zara a Muggia: lavora sugli scaffali e cade da due metri

Lavora tra gli scaffali e cade da due metri, poi interviene il 118. L'infortunio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 31 agosto nello stabilimento di Pasta Zara a Muggia (che a breve dovrebbe essere acquisito dal marchio Barilla). La brutta caduta aveva inizialmente destato preoccupazione, facendo pensare a una lesione spinale, tuttavia sembrerebbe che da accertamenti medici non si siano evidenziati traumi così importanti ma di più live portata. L'uomo non si troverebbe comunque in pericolo di vita.

