Maxi sequestro di cocaina: inizia il processo in appello per cinque imputati

TRIESTE - È iniziato oggi il processo in appello per cinque degli imputati coinvolti a vario titolo nella maxi operazione della guardia di finanza di Trieste, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, culminata nel sequestro di quattro tonnellate di cocaina (uno dei più cospicui mai avvenuti in Europa) e l’arresto di 34 persone tra Italia, Slovenia, Croazia, Bulgaria, Olanda e Colombia. I fatti sono avvenuti nel 2021, mentre il processo in primo grado è iniziato nel 2022. Nella giornata di oggi la corte, presieduta dal giudice Paolo Alessio Vernì, ha sentito il Pm Leghissa e gli avvocati della difesa, fissando la prossima udienza, in cui probabilmente sarà emessa la sentenza, per l’8 luglio. Presenti tre degli imputati, attualmente detenuti in carcere in custodia cautelare.

Tutti e cinque gli imputati sono già stati condannati in primo grado per spaccio con l’aggravante dell’ingente quantità. Tra questi U.M., un 55enne italiano condannato a sei anni e otto mesi per aver ricevuto da un trafficante 100 chili di cocaina (del valore di oltre due milioni di euro), consegnati ad Aquileia e poi depositati in una casa abbandonata ad Aiello del Friuli. Il suddetto trafficante avrebbe ricevuto a sua volta la droga da un agente sotto copertura. Secondo la tesi della difesa, U.M., assistito dall’avvocato Giovanni Di Lullo, non sarebbe stato a conoscenza del fatto che la droga si trovasse nel carico trasportato. Nella stessa operazione è imputato anche A.L., un 58enne italiano, difeso dall’avvocato Mauro Serpico, che assiste anche un altro imputato, C.C., un 27enne di nazionalità moldava, coinvolto in un altro fatto, sempre collegato alla medesima operazione transnazionale.

Secondo l’avvocato Di Lullo “l’operazione, che si è avvalsa di sistemi di consegna controllata e sorvegliata dalle Fdo, ha un grave vulnus: non risulta minimamente chi fossero i soggetti cedenti e dove fosse recuperata la cocaina. La documentazione colombiana che dovrebbe attestare il secondo sequestro, quello di quattro tonnellate, non consente di risalire ai cedenti/venditori, che, nonostante si affermi avessero effettuato ben 11 consegne agli agenti sotto copertura, non è stato possibile in nessun modo individuare ed identificare, il che, vista la ripetitività delle consegne, appare quantomeno strano”. “Sono convinto - conclude il legale - che la legittimità di questa operazione sarà rigorosamente valuta dalla Corte d’Appello alla luce dei molteplici motivi di impugnazione proposti nell’interesse dell’assistito, che vanno dalla rispondenza degli atti alle norme in tema di rogatorie a quelli che riguardano la delicatissima materia delle operazioni speciali con agenti infiltrati”.