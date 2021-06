Contagi in calo, ripartono le iniziative estive per gli anziani

Tornano le iniziative estive per gli anziani. Oltre agli interventi di di assistenza domiciliare (circa 500 gli anziani seguiti dal Comune) e alle attività di sportello telefonico che si sono garantite nel periodo dell'emergenza Covid per accompagnare e assistere gli anziani in questo difficile momento di interruzione delle relazioni sociali, sono ripartite infatti da poco anche le iniziative promosse dal Comune in condivisione con i vari soggetti che operano sul territorio nel campo della socialità, e che comprendono gite, soggiorni, eventi conviviali e culturali.

“I nostri anziani, in questo prolungato periodo di pandemia, sono stati la fascia più fragile della popolazione, da un punto di vista sanitario certamente, dal punto di vista sociale probabilmente anche, soprattutto perché in molti in questa città vivono da soli”, ha dichiarato l'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Trieste, Carlo Grilli. “E' per questo che, grazie alla notevole riduzione del contagio dovuta principalmente alla poderosa campagna vaccinale che ha raggiunto fortunatamente la gran parte dei cittadini over 70, è possibile ora riprendere in mano la regia delle attività di socializzazione e di aggregazione per gli anziani della città, pur con gli accorgimenti di sicurezza sanitaria che dovremo continuare a garantire”.

