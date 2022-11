Al via i lavori per il Museo del mare: avrà due livelli in più con ristorante e belvedere (FOTO)

Partono i lavori per il Museo del Mare al Magazzino 26 del Porto Vecchio, un intervento per un totale di 33 milioni di appalto, di cui 22 di opere e 11 di arredi per il restauro conservativo progettato dall’architetto Guillermo Vazquez Consuegra. I lavori sono stati consegnati oggi all’impresa Edilcostruzioni Group e hanno una durata prevista di due anni. Il progetto è orientato alla conservazione degli spazi originari con l’inserimento di elementi nuovi quali il ‘mirador’, il belvedere con una visuale a 360° sulla città con spazi di ristorazione aperti al pubblico e non solo ai visitatori del museo. Sopra la struttura storica preesistente, infatti, saranno realizzati due livelli ulteriori di cui il primo, con rivestimento opaco, ospiterà il ristorante, mentre il secondo sarà trasparente e di dimensioni più contenute rispetto al progetto originario, in accordo con la Soprintendenza.

All’interno, invece, saranno realizzate pareti divisorie in corrispondenza dei corridoi trasversali già esistenti agli estremi della struttura. Le nuove addizioni sul fronte rivolto verso le sale, si legge sulla presentazione del progetto, saranno rivestite in cemento UHPC stampato con motivi decorativi a tema marino. All’interno del magazzino ci sarà anche una grande scala elicoidale con ascensore e coni di luce per far filtrare l’illuminazione naturale all’interno della struttura.

Il sindaco Dipiazza ha dichiarato che “il Porto Vecchio - Porto Vivo diventerà la grande opportunità della città. Dopo Puerto Madero a Buenos Aires, Amburgo e Barcellona, ora tocca a Trieste”. “Oggi è una giornata importante – ha poi dichiarato l’assessore comunale ai Lavori pubblici e Grandi opere Elisa Lodi - Si tratta di un’opera rilevante per un museo Museo del Mare che sarà in grado di accogliere turisti e visitatori e di essere di livello internazionale”.

Intervenuti alla conferenza stampa di presentazione anche il direttore del Servizio Ambiente e verde Lucia Iammarino, il direttore dei lavori Paolo Ricci e, per la Edilcostruzioni Group Srl che si è aggiudicata i lavori, Fabio Polisini, che ha dichiarato: “siamo specializzati in ferrovie e grandi gruppi industriali come la Ferrari, siamo abituati a lavori impegnativi e concluderemo tutto nei tempi previsti”.