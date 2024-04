Inps: nuova sala d'attesa per bambini in memoria di Sveva

TRIESTE - Inaugurata ieri nel centro medico legale della direzione provinciale dell'Inps "L'angolo di Sveva", la sala d'attesa a misura di bambino. La sala, che sarà in uso ai bimbi che devono affrontare le visite mediche per l'invalidità civile, è dedicata alla memoria di Sveva, la piccola cestista triestina scomparsa tragicamente a causa di un tumore nel 2019. La storia della piccola Sveva e della sua lotta contro la malattia ha toccato profondamente il cuore dei triestini e, in seguito, era stata creata l'associazione benefica IoTifoSveva. Tra le attività dell'associazione si è creata anche la collaborazione con i professionisti del centro medico legale di Trieste, che ha permesso l'acquisto di arredi. Nel nuovo spazio sarà anche possibile effettuare le attività di valutazione medica dei più piccoli, attraverso l'utilizzo di giocattoli. Presente anche l'assessore comunale alle politiche sociali Massimo Tognolli e la mamma di Sveva, che ha tagliato il nastro.