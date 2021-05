"Caos" Inps, i sindacati incontrano i parlamentari del Fvg: "Investire nel personale"

La situazione della sede dell'Inps a Trieste continua ad essere critica. Le problematiche sono state esposte da Cgil, Cisl e Uil, nel corso di una riunione con i parlamentari del territorio, che ha visto la partecipazione dell'On. Serracchiani. "Il grave depotenziamento dell'organico dell'istituto regionale e in particolar modo della sede di Trieste rilevato e denunciato anche al Prefetto di Trieste - hanno dichiarato le sigle sindacali - , rischia di essere inadeguato ad affrontare la situazione attuale in termini di assistenza all'utenza su prestazioni previdenziali e sociali e non affronta in prospettiva il necessario ricambio del personale in termini di continuità del servizio e di competenze".

Secondo quanto spiegato dai sindacati, il rischio è che il depotenziamento in atto nell'ultimo decennio porti anche ad un accorpamento con la sede del Veneto. "Questa operazione - evidenziano - non terrebbe conto della posizione geografica di Trieste, quale area di confine, della specificità delle migliaia di cittadini che vivono oltre confini, della specificità dell'istituto quale punto di riferimento per l'area dei Balcani, per la gestione dei marittimi e quale punto di riferimento per importanti aziende nazionali come Fincantieri e Assicurazioni Generali". “L’INPS deve mantenere un contatto vivo con il territorio, e per assicurare ai cittadini i propri diritti necessita di un significativo investimento, a partire dal personale” concludono. L'On. Serracchiani, dopo aver condiviso le preoccupazioni delle Oo.Ss., si è impegnata a formalizzare le problematiche sollevate dalle sigle sindacali al Presidente dell'Inps Tridico.