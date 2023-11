Sciopero scuola, gli insegnanti scrivono alle famiglie: "Ecco perché aderiamo"

TRIESTE - Gli insegnanti che aderiranno venerdì 17 novembre allo sciopero nazionale contro il ridimensionamento degli istituti scrivono alle famiglie degli studenti per spiegare le ragioni della loro scelta. C'è "preoccupazione", scrivono in una lettera aperta i docenti, perché "al contrario di quanto afferma il Comune - sostengono -, questa decisione avrà delle ricadute sull'utenza".

Nella missiva viene spiegato che "il Governo ha predisposto il ridimensionamento degli istituti comprensivi e la Regione ha accolto la decisione, a differenza di altre che hanno presentato ricorso, chiedendo al Comune di Trieste quali istituti coinvolgere. La scelta è ricaduta sull'Istituto comprensivo Bergamas senza rispettare i criteri stabiliti dal decreto e senza interfacciarsi con noi, a differenza di altri Istituti che erano stati inizialmente individuati e che hanno potuto opporsi spiegando le loro ragioni".

Nel piano si prevede che la scuola dell'infanzia e la primaria Duca d'Aosta entrino a far parte del Comprensivo Campi Elisi, mentre la secondaria Bergamas e la primaria Slataper del Comprensivo Weiss. Secondo gli aderenti allo sciopero, le ricadute sarebbero le seguenti: "la sede della segreteria sarà ubicata in Strada di Rozzol che in questa modo non riuscirà a offrire un servizio calato sulle necessità della nostra utenza. Anche l'ufficio della presidenza probabilmente sarà ubicato in Strada di Rozzol, di conseguenza il dirigente scolastico non sarà presente nelle nostre scuole in modo continuativo. Inoltre l territorio sarà privato di un presidio direttivo indispensabile che negli anni ha rappresentato un importante punto di riferimento per i cittadini del rione".

"L'organico - spiegano ancora gli insegnanti - diventerà unico con conseguente rimescolamento delle graduatorie, quindi la continuità didattica potrebbe non essere garantita e la progettualità subirà inevitabilmente delle modifiche dovute a un'utenza presente su territori lontani tra loro e con caratteristiche diverse". Si precisa infine che "da parte nostra faremo sempre il possibile per continuare a garantire la qualità, l'attenzione e la cura cui i nostri alunni hanno diritto".

Il tema è stato anche oggetto, nei giorni scorsi, di un'audizione dell'assessore comunale all'educazione Maurizio De Blasio in V circoscrizione, promossa dai consiglieri di opposizione del parlamentino (Pd, Adesso Trieste e Punto Franco). I consiglieri si sono dichiarati "insoddisfatti" dall'incontro, perché il provvedimento "priva San Giacomo di un presidio manageriale indispensabile per gestire in modo adeguato un comprensorio particolarmente complesso per la sua multiculturalità", e "non è stato il frutto di una condivisione reale col territorio, come avrebbe dovuto essere".