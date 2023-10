Inseguimento della polizia slovena sul Carso, passeur fugge a piedi, trasportava sette migranti

OPICINA - Poco dopo le 11 di oggi 1 ottobre sulla strada che collega il valico di frontiera di Fernetti con Opicina si è verificato un inseguimento della polizia slovena. Secondo una testimonianza raccolta da TriestePrima un'Audi a velocità sostenuta è stata inseguita da due autovetture della polizia slovena, di cui una con a bordo personale in borghese. Allertate anche le forze dell'ordine italiane. L'uomo al volante dell'Audi ha abbandonato la vettura in zona Opicina e si è dato alla fuga, scappando a piedi. Sul posto anche polizia di Stato e personale della polizia di Frontiera. Non si conoscono con certezza le ragioni dell'inseguimento.

Aggiornamento delle 12:50

L'uomo alla guida della vettura trasportava sette migranti. Il gruppo è stato preso in carico dalla polizia di frontiera per le pratiche di rito. La notizia è in aggiornamento