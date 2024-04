Inseguimento a tutta velocità, passeur "molla" i migranti a Cattinara e fugge a piedi

TRIESTE - Ha "lanciato" il furgone a tutta velocità per circa dieci chilometri il passeur che poco dopo l'una di questa notte è stato inseguito dalla Squadra volante della questura giuliana dal valico di San Servolo fino al rione di Cattinara. La persona alla guida di un veicolo immatricolato in Francia è riuscita a fuggire a piedi e al momento risulta latitante. Il furgone (all'interno del quale erano stipati otto migranti, cinque siriani e tre turchi, di cui una donna e un minore) era inseguito già in territorio sloveno dagli agenti della questura di Capodistria i quali, nonostante i diversi tentativi di blocco, non sono riusciti a fermare la corsa del mezzo. Una volta entrato in Italia è riuscito ad aggirare anche l'equipaggio della Volante lanciandosi in una folle corsa per sfuggire alle forze dell'ordine. Le indagini per rintracciare il fuggitivo sono in corso in entrambi i paesi. Le otto persone al momento non avrebbero richiesto protezione, per cui l'ufficio immigrazione sta valutando la loro posizione in merito alla possibile espulsione. Il minore è stato affidato ad una comunità.