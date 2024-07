Inseguimento transfrontaliero, l'auto finisce contro un muro: un arresto, tre in fuga

NOVA GORICA (SLO) - Un inseguimento trasfrontaliero, poi lo schianto dell'auto contro un muro in Slovenia. In tre fuggono ma una persona viene arrestata, un 24enne di origini rumene. Come riporta Il Goriziano è successo la scorsa domenica dopo un inseguimento tra Italia e Slovenia all'ex valico di Vrtojba. La polizia slovena è stata informata intorno alle 5 del mattino che gli agenti di Gorizia stavano seguendo un'auto con targa rumena vicino a Nova Gorica. La polizia aveva tentato senza successo di fermare l'auto dalla parte italiana del confine, continuando l'inseguimento in Slovenia, mentre il veicolo procedeva ad alta velocità attraverso l'ex valico di Vrtojba. Nel frattempo le persone a bordo hanno lanciato degli oggetti dal finestrino. Infine l'auto si è schiantata contro il muro di una casa nell'abitato di Renče. Tre persone sono riuscite a fuggire mentre il quarto, il cittadino rumeno 24enne, è stato arrestato. Nel veicolo sono stati trovati e sequestrati numerosi oggetti, ritenuti proventi di furto.