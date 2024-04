Nove i giuliani insigniti delle “Stelle al Merito del Lavoro”

TRIESTE - Domani alle 10, presso il salone di rappresentanza della prefettura di Trieste, si svolgerà la cerimonia della consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro” e dei relativi brevetti concessi dal presidente della Repubblica, per il 2024, a 23 nuovi maestri del lavoro del Friuli Venezia Giulia, di cui 9 della Venezia Giulia. La decorazione della “Stelle al Merito del Lavoro” è concessa alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti da imprese pubbliche e private nonché alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e delle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale, che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità, e di buona condotta morale, abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo migliorato l’efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione, abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro e si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività professionale. Alla cerimonia oltre al prefetto, Pietro Signoriello, saranno presenti le autorità civili, militari e religiose della regione. Questo l'elenco degli insigniti relativi alla Venezia Giulia: Lino Altin (Pacorini di Trieste), Claudio Birsa (Allianz di Trieste), Liviano Brumat (Enel di Monfalcone), Josè Luis Colado Gimeno (Leonardo di Ronchi dei Legionari), Alessandro De Pellegrini Dai Coi (Fincantieri di Trieste), Riccardo Duchich (Primo aroma di Trieste), Ivana Elice (Fincantieri di Trieste), Fabio Kanidisek (Wartsila Italia di San Dorligo della Valle), Fabrizio Lidio Venturini (Poian di Romans d’Isonzo).