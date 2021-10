Insulta i poliziotti intervenuti per una lite in bar: denunciata 36enne

È successo giorni fa, in via delle Fiamme gialle, zona Campi Elisi. La donna si è ribellata agli agenti, intervenuti per sedare una lite

Venerdì scorso la Polizia di Stato ha denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale una cittadina italiana nata a Torino nel 1986. Ha ingiuriato gli operatori di una Volante intervenuto in un locale di via delle Fiamme Gialle per dirimere una discussione.

Effettuati i riscontri del caso, la donna è stata deferita in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.