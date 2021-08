Insulti no - vax al Burlo, il dirigente Grasso: “Non ci curiamo di voi, ci interessa curare i vostri figli”

Riportiamo l'intervento su Facebook del dirigente del Burlo Domenico Leonardo Grasso:

Oggi una Collega Specializzanda mi ha fatto leggere i commenti all’articolo apparso sul Piccolo in seguito all’apertura del centro Vaccinale al Burlo. A parte le sgrammaticature che neanche Frassica nel suo miglior momento, mi hanno fatto una gran pena gli insulti rivolti all’ospedale e al personale che ci lavora. Ecco, ripensandoci mi rendo conto quanto misera possa essere la vita di certa gente che non ritiene cosa migliore che buttare fango su persone che fanno il loro dovere. Chissà se avrete lo stesso coraggio a dirlo in faccia quando un vostro figlio o un vostro nipote sarà curato o quando suonerete al campanello del pronto soccorso perché ha 37,5 gradi da tre giorni. Certo poi ringrazierete la madonna, i santi o l’omeopata che, casualmente, a quell’ora aveva il cellulare spento ( sempre che vi abbia dato il numero). Ma noi non ci cureremo lo stesso di voi, perché a noi interessa curare e far guarire i vostri bambini e i vostri ragazzi. Starnazzate tranquilli dalle vostre tastiere, dopo aver ingurgitato fake news, le vostre invettive sono come il rutto fetido delle fogne di Calcutta.

Cordialmente