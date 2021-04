Commercio internazionale, Enaip Fvg lancia tre nuovi corsi

In collaborazione con lo Studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners, che assiste le imprese, in particolare le Pmi, nell’affrontare e gestire le operazioni commerciali e di investimento che coinvolgono ordinamenti giuridici diversi

Per rispondere alle nuove esigenze del mercato internazionale, Enaip Friuli Venezia Giulia in collaborazione con lo Studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners di Forlì, ha organizzato una serie di webinar di approfondimento su varie tematiche di interesse. Lo Studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners assiste le imprese, in particolare le Pmi, nell’affrontare e gestire le operazioni commerciali e di investimento che coinvolgono ordinamenti giuridici diversi.

Ecco in dettaglio i contenuti dei tre corsi brevi in programma con avvio ad Aprile: