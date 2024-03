Polizia locale, sono 44 le sanzioni elevate a febbraio

TRIESTE - Nel corso del mese di febbraio il Nucleo Interventi Speciali della Polizia locale ha elevato 44 sanzioni al Regolamento di Polizia Urbana. Di queste 34 hanno riguardato persone beccate a chiedere l'elemosina, di cui 30 con allontanamento. In quattro casi sono stati sequestrati anche i proventi. Dieci le sanzioni che sono state elevate per bivacco. Una persona è stata sanzionata perchè beccata ad urinare all'aperto, in via Morpurgo; un'altra persona è stata sanzionata per abbandono al suolo di rifiuti di piccole dimensioni, in largo Santos; ancora un'altro è stato sanzionato perchè trovata a rovistare tra i rifiuti, sempre in via Morpurgo. Inoltre due sanzioni sono state elevate per ubriachezza in piazza Hortis e via dei Giacinti, con allontanamento. Ancora, una sanzione è stata prescritta per atti contrari alla pubblica decenza, in via Roma. Sono state sanzionate sette persone perchè conducevano i cani senza guinzaglio, nei giardini Villa Engelmann, Basevi, in via Conti, Romolo Gessi, Boccaccio e nelle piazze Volontari Giuliani e Carlo Alberto. Inoltre, sono state comminate una sanzione al Regolamento arti e mestieri, in Capo di Piazza, due al Regolamento “Movida”, in via Torino e in via Cadorna, due per vendita ambulante senza autorizzazione in via Cavana e via Roma, con sequestro della merce e allontanamento. Sul fronte sostanze stupefacenti, è stato denunciato un individuo per detenzione e spaccio, con sequestro, e sono stati eseguiti otto accertamenti per detenzione ad uso personale, con sequestro. Infine sono state denuciate due persone per atti osceni in luogo pubblico, avvenuti nei bagni del Giardino pubblico De Tommasini di via Giulia.