Intonaci pericolanti, Vigili del Fuoco in azione a Roiano

Alle ore 15.50 di oggi, 8 gennaio 2021, la prima squadra e l'autoscala della sede centrale del comando provinciale Vigili del fuoco di Trieste sono intervenute in Piazza tra i Rivi 1, presso la Chiesa dei Santi Ermacora e Fortunato in Roiano, per degli intonaci pericolanti. I Vigili del fuoco hanno rimosso alcune parti pericolanti dell'intonaco della Chiesa. L'intervento è terminato alle ore 16.45.