Intossicati in casa la notte di Natale: possibile guasto al riscaldamento

Due intossicati dal monossido di carbonio in un appartamento in zona via dei Giustinelli: è successo ieri sera, 24 dicembre, intorno alle 23:30. Come riporta Telefriuli, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i Vigili del fuoco. Le persone, intossicate probabilmente a causa del malfuzionamento di una stufa, sono state portate all'ospedale di Cattinara per accertamenti ma non parrebbero in gravi condizioni. Nella giornata di oggi, 25 dicembre, ci saranno delle verifiche da parte dei Vigili del Fuoco per fugare dubbi sull'eventuale presenza residua di monossido.