Intossicazione da metadone, detenuto dal Coroneo a Cattinara

TRIESTE - Probabilmente per gli strascichi dovuti alla rivolta al carcere del Coroneo di ieri sera, poco fa, sempre presso il penitenziario, sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza per trasportare in codice giallo al pronto soccorso di Cattinara in codice un detenuto per intossicazione da metadone. Probabilmentge il motibvo risiede nel fatto che ieri è stata assaltata l'infermeria e i detenuti hanno fatto razzia di farmaci.