Sospetta intossicazione da monossido: 40enne in ospedale

Un uomo di circa 40 anni è stato soccorso in casa questo pomeriggio a seguito di un malore. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, inviati sul posto dagli infermieri della Sores. Una volta entrati nell'abitazione, i dispositivi di rilevamento del monossido di carbonio di cui sono dotati gli operatori sanitari delle ambulanze, hanno rilevato la presenza del micidiale gas inodore e incolore. L'uomo è stato quindi trasportato in codice giallo all'ospedale di Cattinara, per sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Presenti anche i Vigili del fuoco per una verifica della struttura residenziale.