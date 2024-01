Coppia si sente male in casa: intossicati da monossido di carbonio

TRIESTE - Un uomo e una donna si sentono male nel loro appartamento per un'intossicazione da monossido di carbonio e vengono soccorsi dal 118. È successo nel tardo pomeriggio di oggi in un appartamento di via Foscolo. Entrambi i coniugi hanno accusato una forte nausea e hanno chiamato gli operatori sanitari, inviati dalla Sores sul posto con un'ambulanza in codice giallo. Ai rilevatori del 118 l'aria è risultata contaminata dal gas tossico e i due sono stati portati all'ospedale di Cattinara per le cure del caso. Non sono in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.