Intruso in casa a Santa Croce nella notte: la segnalazione social

L'episodio è stato condiviso sui social ma confermato dalla Questura. L'inquilina descrive l'intruso e mette in guardia gli abitanti del quartiere: "Poi si è messo a osservare un'altra casa". Indagini in corso

Si intrufola in una casa in piena notte a Santa Croce ma accorgendosi che l'inquilina è sveglia scappa, e scatta l'intervento della Polizia che attualmente sta indagando. L'episodio è stato condiviso sui social ma confermato dalla Questura. Questa la segnalazione, rivolta agli abitanti di Santa Croce nell'omonimo gruppo Facebook: "Verso le 24 mi é entrata una persona in casa. Scavalcato il cancello ed é entrato perché avevo la porta socchiusa per il gatto. Salite le scale e alla porta del salotto si é accorto che ero sveglia, quindi é scappato. Persona bassa, aveva piumino sul verde e zainetto grigio, penso un ragazzino. Sono andata a cercarlo ed osservava un'altra casa. Due pattuglie lo stanno cercando". La proprietaria sarà invitata a recarsi presso un ufficio di Polizia dove proporre eventuamente denuncia contro ignoti, che al momento non è stata fatta. Continuano intanto le indagini.