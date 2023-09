Sequestrata fattoria abusiva vicino alla ciclabile, denunciato cinquantenne

TRIESTE - Un triestino nato nel 1971 è stato denunciato per invasione di terreno dopo che la polizia locale giuliana, in un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, aveva scoperto l'appropriazione indebita di un'area boschiva di circa 12 ettari e di proprietà comunale. L'uomo (G.R. le sue iniziali) aveva recintato la zona con filo elettrificato, per poi adibirla ad attività agro-pastorale e al ricovero di numerosi animali. "Tale condotta - scrive il Nucleo di polizia giudiziaria - oltre a essere penalmente rilevante, rendeva di fatto impossibile ai fruitori della zona il transito sui numerosi sentieri che la attraversano e che conducono alla pista Cottur". Dopo una prima diffida ad occupare l'area e l'invito a ripristinare lo stato dei luoghi, la condotta del soggetto non era cambiata. Per questo motivo è scattata l'ordinanza di sequestro preventivo emessa dal gip del tribunale di Trieste. Gli animali (numerosi tra bovini, ovini, cavalli e fauna avicola) sono stati affidati alle cure di un custode giudiziale. Sul posto, nella giornata del sequestro, anche personale veterinario di Asugi.