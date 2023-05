Investe un carabiniere e scappa, otto mesi dopo viola i domiciliari: arrestato

FAVARA (AG) - Aveva forzato un posto di blocco investendo un carabiniere, per poi schiantarsi contro un albero e far perdere le tracce. Il fatto è avvenuto a Trieste il 12 settembre scorso ma è stato arrestato solo nei giorni scorsi in una comunità alloggio per disabili di Favara, in provincia di Agrigento, per reiterate violazioni degli arresti domiciliari. Come riporta Agrigento Notizie, l'uomo è stato arrestato e portato al carcere Pasquale Di Lorenzo. Ad eseguire l'ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dal gip del tribunale di Trieste, sono stati i carabinieri della tenenza di Favara.

Il 24enne, nato in provincia di Raffadali (AG), era stato collocato nella comunità alloggio per disabili di Favara. Si era reso responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, tentato omicidio, lesioni personali stradali, sequestro di persona, danneggiamento, guida senza patente e fuga in caso di sinistro con feriti. Dopo l'incidente del 12 settembre il giovane, residente solo formalmente a Raffadali, aveva fatto perdere le sue tracce assieme alla passeggera seduta sul sedile anteriore della Fiat Punto. La ragazza era stata rintracciata dai militari nelle ore successive.