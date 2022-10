Investito davanti alle scuole, 70enne al pronto soccorso

MONFALCONE - Un uomo sulla settantina è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Monfalcone dopo essere stato investito da un'automobile. Il fatto è avvenuto nella prima mattinata di oggi 10 ottobre in via Arrigo Boito, all'altezza della scuola materna. L'uomo ha riportato alcune contusioni ma non è in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Monfalcone. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei militari.