Investita sulle strisce e sbalzata a terra, anziana a Cattinara

TRIESTE - Una donna di 80 anni è stata trasportata non in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo essere stata investita in via Piccardi. L'incidente, che ha coinvolto anche una autovettura, è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi 4 giugno in via Piccardi. Dopo l'impatto l'ottantenne è stata sbalzata per circa due metri e ha riportato un trauma cranico e uno agli arti inferiori. La donna, soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti con ambulanza e automedica, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per la viabilità.