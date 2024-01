Investita e sbalzata per cinque metri: giovane donna a Cattinara

TRIESTE - Viene investita da un'auto e sbalzata di cinque metri: è successo a Monfalcone nella tarda serata di ieri a una giovane donna in via Cesare Augusto Colombo. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre camminava è stata urtata da una vettura. Dopo la chiamata al 112, è giunta sul posto un'ambulanza del 118 da Monfalcone, l'automedica da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso. La centrale operativa Sores di Palmanova ha anche attivato le forze dell'ordine. La giovane donna è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e trasportata con l'ambulanza con a bordo il medico dell'automedica all'ospedale di Cattinara in codice giallo. L'elicottero, in quel momento, non poteva volare a causa del vento di Bora in zona.