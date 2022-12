Grave investimento sulle strisce pedonali, in due a Cattinara, chiusa via Battisti

TRIESTE - Un pedone sulla settantina è stato investito da uno scooter guidato da un uomo tra i 40 e i 50 anni. Il grave episodio, che ha causato la chiusura del tratto di via Battisti compreso tra i portici di Chiozza e via Xydias, è avvenuto nella serata di oggi 13 dicembre, poco prima delle 18. Da una prima ricostruzione, il pedone ha attraversato le strisce pedonali a semaforo rosso e lo scooter, sopraggiunto da via Battisti in direzione portici di Chiozza, l'ha centrato, venendo sbalzato a diversi metri di distanza dal luogo dell'impatto. Sul posto i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica, la Croce Rossa Italiana con un'ambulanza e diverse pattuglie della Polizia Locale. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. Le condizioni di entrambi non sarebbero gravi. La notizia è in aggiornamento.