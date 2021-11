Investita sulle strisce in viale d'Annunzio: ferita una donna

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi in viale d'Annunzio all'altezza del civico 77, poco prima di piazza Foraggi. Intorno alle 17:05 una Fiat Panda condotta da un uomo di 67 anni ha investito una 56enne, LB, che stava attraversando sulle strisce. La donna è stata soccorsa dagli operatori sanitari e non è in gravi condizioni. Sul posto anche la Polizia Locale che ha chiuso il traffico per permettere il soccorsi.