Ennesimo investimento in viale D'Annunzio, pedone a Cattinara

TRIESTE - Ennesimo investimento di pedone in viale Gabriele D'Annunzio, a Trieste. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri all'altezza del civico 67. La persona è rimasta vittima di un investimento ed è stata trasportata all'ospedale di Cattinara dai sanitari del 118 intervenuti sul posto assieme alle forze dell'ordine. La persona non è in pericolo di vita.