Investita da un’auto a Monfalcone: ottantenne in ospedale

MONFALCONE - Una donna di 80 anni è stata urtata da un'auto questa mattina a Monfalcone ed è stata trasportata all'ospedale in codice giallo. E' successo intorno alle 10:30: l'anziana stava attraversando le strisce pedonali in via Primo Maggio e, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è stata travolta dal mezzo.

Immediata la chiamata di aiuto e tempestivo l'arrivo degli operatori del 118, inviati dagli infermieri della centrale Sores con un'ambulanza proveniente da Monfalcone e di un'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo. Le equipe hanno soccorso la pensionata che ha riportato un severo trauma alla testa. La donna è stata portata all'ospedale di Monfalcone.