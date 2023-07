“Ha investito e ucciso i miei gatti, poi è scappato: la strada di Contovello è pericolosa”

TRIESTE - “Un pirata della strada ha investito e ucciso i miei due gatti, stava per investire me e mia figlia ma non si è fermato ed è scappato. Non è la prima volta che succede, poteva capitare a un bambino”. E’ la segnalazione di Febe Sillani, illustratrice e consigliera della prima circoscrizione, che racconta la sua storia per rendere pubblico quello che, da più voci, sembra un problema di lunga data e che richiede una soluzione in tempi brevi. Parliamo di quella strada che, in località Contovello, parte dal laghetto e lo collega all’abitato, verso il cimitero e la chiesa. Una strada non ampia e a doppio senso dove, sembra, le auto non si fanno scrupoli a correre velocemente.

L'episodio è accaduto il 7 luglio intorno alle 13:30, ma il problema viene descritto come ancora attuale, tanto che la circoscrizione ha già chiesto al Comune di prendere provvedimenti. “Stavo uscendo da casa mia, che ha un giardino separato - spiega Sillani - e per arrivarci bisogna attraversare la strada. Ero con i miei gatti, che erano abituati a seguirmi come dei cani perché erano stati addestrati così. Improvvisamente è arrivata una Toyota bianca con dentro una donna e una ragazza, ha rischiato di travolgermi e purtroppo ha colpito i miei gatti con un colpo fortissimo. Uno è morto sul colpo, l’altro agonizzava e ho dovuto chiamare il veterinario perché lo sopprimesse. Una scena tremenda. L’auto è fuggita accelerando e, poco dopo, ha urtato con lo specchietto mia figlia che stava tornando a casa, rischiando di investirla. Ho segnalato l’accaduto ai Carabinieri”.

Un episodio che, come anticipato, non sembra isolato: “E’ una zona molto tranquilla e passa una macchina ogni tanto, ma arrivano a gran velocità. Ci sono bambini in bicicletta perché qui le persone sono abituate a lasciar giocare i figli nei dintorni di casa. Non è la prima volta che vedo persone mentre stanno per essere investite, anche alcuni dei molti anziani che abitano da queste parti. Abbiamo segnalato la cosa più volte al Comune, oltre al fatto che la strada è molto dissestata e piena di buchi”.

Il problema viene confermato anche dal presidente della prima circoscrizione Pavel Vidoni, che spiega come “ci sono già stati degli incidenti e lo abbiamo segnalato in un incontro con l’assessore Babuder, a cui abbiamo chiesto di sistemare la viabilità con la zona 30 e con i dissuasori, per non dare la possibilità agli automobilisti di procedere con velocità”.