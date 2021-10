Dopo il marchio arriva il merchandising: la promozione regionale passa attraverso "Io sono Fvg"

Rendere i cittadini e le imprese del Fvg ambasciatori della propria regione esponendo il marchio “Io sono Fvg” attraverso un merchandising di alta qualità: questo l’obiettivo del marchio creato da Agrifood Fvg e PromoTurismoFvg su indicazione della Regione, una realtà che ora si avvale di una serie di prodotti, dall’abbigliamento agli accessori per il settore alimentare, da ieri acquistabili online sul sito ufficiale. In meno di un anno il marchio ha portato a casa un successo oltre le aspettative: hanno finora aderito 163 aziende e sono 278 gli articoli che portano il marchio del prodotto. Sono 107, inoltre, i punti vendita e ristoranti con il marchio servizi. Il presidente Fedriga ha spiegato che "la Regione sarà presente all'Expo Internazionale di Dubai e il claim 'Io Sono Friuli Venezia Giulia' verrà utilizzato in tutte le campagne promozionali regionali, dall'enogastronomia al turismo alla cultura".

Zaini, tute e felpe

L’assessore regionale alle Risorse agroalimentari e forestali Stefano Zannier, ha poi spiegato che il marchio consente di applicare “forme di tutela della qualità dei prodotti già esistenti, come ad esempio le denominazioni di origine controllata o geografica” e che “le numerose richieste di adesione al marchio confermano che gli investimenti su qualità, tracciabilità e sostenibilità sono la via maestra da seguire per valorizzare le produzioni regionali, perché avvantaggiano le nostre aziende e tutelano i consumatori". Tra i prodotti marchiati 'Io Sono Friuli Venezia Giulia' ci sono zaini, borracce, t-shirt, tute e felpe, ma anche abbigliamento professionale che le aziende possono personalizzare con i propri loghi, come cappelli da chef o capi per agricoltori.