IoTifoSveva: Radio 105 regala un sorriso ai bambini oncologici del Burlo

Pappagallini di peluche che ripetono in modo divertente le frasi dei bambini: è il regalo simbolico di Natale che la "ciurma" del programma Tutto Esaurito, in onda su Radio 105, donerà ai bambini oncologici del Burlo. Come annunciato nella stessa trasmissione, la squadra del "capitano" Marco Galli è stata contattata dall'associazione IoTifoSveva, fondata in memoria della piccola cestista tragicamente scomparsa all'età di sette anni.

Un regalo simbolico "perché il sorriso è una cosa seria", è stato detto nella trasmissione da un milione di spettatori, con un augurio "soprattutto a quei genitori che vivono il Natale nei reparti oncologici, di cui spesso ci dimentichiamo, che hanno la forza di dare ai loro piccoli e a se stessi la voglia di vivere e che faranno vivere quei bimbi che non ci sono più nel cuore degli altri bimbi. Grazie a nome di tutti gli altri genitori".