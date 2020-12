Irene Tittoni sarà il nuovo Questore di Trieste: mercoledì l'insediamento

Si chiama Irene Tittoni e prenderà il posto di Giuseppe Petronzi. La dott.ssa Tittoni, direttore del servizio di Polizia di Frontiera, si insedierà mercoledì 30 dicembre, assumendo la carica di Questore di Trieste.

Originaria della provincia di Rieti, Tittoni è laureata in Scienze Politiche all'Università "La Sapienza. Nel 1988 entra a far parte della Polizia di Stato, assumendo il suo primo incarico nella Questura di Roma. Dal curriculum vitae si denota una buona esperienza in materia migratoria e di frontiera in ambito nazionale, grazie alla quale ha svolto diversi ruoli di rilievo.

Giuseppe Petronzi si era insediato a capo della Questura di Trieste il 14 gennaio 2019, subentrando a Isabella Fusiello.

Il commento di Debora Serracchiani

"A Giuseppe Petronzi nuovo questore di Milano va un caldo ringraziamento per il lavoro svolto a Trieste, con mano ferma ed equilibrata in ogni situazione, dalla tragedia dei poliziotti uccisi alla sorveglianza del territorio. Interlocutore istituzionale dall'alto profilo professionale, gli vanno tributati davvero molti complimenti e auguri per il prestigioso e complesso incarico". Così la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani rivolge a questore di Trieste Giuseppe Petronzi, nominato nello stesso incarico a Milano. "Parimenti desidero rivolgere auspici per un buon lavoro alla dott.ssa Irene Tittoni nuovo questore di Trieste dove - aggiunge la parlamentare - sarà messa subito a disposizione la conoscenza del territorio e l'esperienza maturata nella collaborazione con le polizie d'oltre confine. Non dubito che Trieste continuerà a essere una città sicura".