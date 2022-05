Una triestina tra i migliori scienziati di medicina in Italia

Sul sito Research.com, è stata pubblicata la prima edizione della classifica dei migliori scienziati per quanto riguarda i contribuiti scientifici in campo medico. La classifica si basa su un elenco affidabile dei principali scienziati del settore della medicina, basato su un meticoloso esame di 166.880 scienziati su Google Scholar e Microsoft Academic Graph. Tale classifica si basa sui valori dell’indice H (h-index), che corrisponde al numero delle pubblicazioni e citazioni. Per quanto riguarda l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, tra i migliori scienziati di medicina in Italia, nella classifica è presente la Prof.ssa Iris Zalaudek, direttore presso la S.C Clinica Dermatologica e MST. La sua ricerca scientifica e attività didattica-assistenziale si identifica soprattutto nel campo della dermatologia oncologica, e si estende dalla diagnosi precoce grazie a tecniche non-invasive alla terapia sistemica dei tumori cutanei avanzati. La sua attività di ricerca comprende 525 pubblicazioni con 19.340 citazioni. L’obiettivo della classifica è di ispirare e far conoscere alla comunità scientifica i massimi esperti in campo scientifico presenti in diversi paesi.