Muore bimbo di cinque mesi, il padre lancia una raccolta fondi per aiutare altri bambini

Al via la raccolta fondi nel nome del piccolo Isaia per l’ospedale pediatrico “Burlo Garofolo” di Trieste. Donati oltre 9.500 euro “Ci siamo solo chiesti: è possibile trasformare una tragedia più grande di noi, una fatalità devastante e insopportabile, in energia positiva? È possibile trovare un senso a un evento senza spiegazione?”

Se lo è chiesto Lazar, il papà del piccolo Isaia volato via nel sonno a soli cinque mesi, la sera del primo giugno. Subito dopo la tragedia, i genitori del bambino hanno deciso di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe. “Il piccolo Isaia può fare qualcosa di straordinario: trasformare la fine del suo viaggio troppo breve in una fonte d’amore per tanti altri bambini che ce la possono fare. Grazie al vostro contributo, sarà possibile trasformare la sofferenza in opportunità, il dolore in speranza, il desiderio di aiutarci in un concreto gesto d’amore”. I proventi della raccolta saranno devoluti all’ospedale pediatrico “Burlo Garofolo” di Trieste, dove il piccolo era stato trasferito d’urgenza. “L’ospedale ci terrà costantemente aggiornati sulla destinazione dei fondi raccolti” fa sapere il padre. Ed è grande la solidarietà e forte la volontà di trasformare un dolore indicibile in un’opportunità, in soli quattro giorni sono stati già donati oltre 9.500 euro e sono moltissimi i messaggi di vicinanza che stanno arrivando alla famiglia di Isaia.