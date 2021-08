Ricreatori invernali: al via le iscrizioni

Quest'anno i ragazzi dagli 11 ai 16 anni potranno contare sul progetto “Growing Up” presso i Ricreatori Anna Frank, Cobolli, De Amicis e molti altri. La tariffa sarà di 12 euro l’anno tranne gli esenti per Isee

Il Comune di Trieste, Assessorato a Scuola ed Educazione, informa che da mercoledì 1° settembre prenderanno il via le iscrizioni ai Ricreatori comunali invernali. Le attività inizieranno mercoledì 8 settembre 2021.

Anche per quest'anno i ragazzi dagli 11 ai 16 anni potranno contare sul progetto “Growing Up” presso i Ricreatori Anna Frank, Cobolli, De Amicis, Fonda Savio, Gentilli, Lucchini, Nordio, Padovan, Pitteri, Ricceri, Stuparich, con iscrizioni sempre a partire dal 1° settembre 2021. Questo specifico progetto prevede attività nel tardo pomeriggio, secondo le programmazioni definite da ogni singolo Ricreatorio.Rimane fissata anche per quest'anno la tariffa unica d'iscrizione di 12,00 euro annuali, fatta salva la fascia ISEE da euro 0,00 ad euro 7.250,00 per la quale viene concesso l'esonero dal pagamento.