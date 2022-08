Installata una nuova "isola ecologica" in largo Panfili

Installata oggi in largo Panfili la prima delle 14 nuove “isole ecologiche” per la raccolta differenziata. Saranno installate nelle zone centrali più turistiche e frequentate e saranno finanziate grazie a uno specifico contributo di oltre 73 mila euro della Regione. Le isole ecologiche, dal design curato, hanno 5 elementi ciascuna: cassonetto carta, plastica, vetro e lattine, organico, Rsu. Nei prossimi giorni verranno collocate anche le altre nuove isole nelle piazze Verdi, Ponterosso, Repubblica, Hortis, Barbacan e largo Bonifacio e in altri punti della città. Il progetto, che prevede l'installazione di altre 13 isole ecologiche, rientra nell’ambito del generale programma del Comune con AcegasApsAmga, che si prefigge l'obbiettivo di raggiungere il 55 per cento del riciclo di rifiuti urbani secondo la direttiva europea. La Regione Fvg, inoltre, si pone l’obiettivo di raccolta differenziata al 70 per cento entro il 2024.