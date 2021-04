Anche la Croazia lancia le isole Covid free

In vista dell'estate anche il Ministero del Turismo della Croazia ha avviato l'iniziativa "Isole croate - Zone Covid free". Lo riporta Lavoce.hr. Sul sito safestayincroatia.hr saranno a disposizione dei turisti dati specifici sulla situazione epidemiologica nelle isole dell’Adriatico orientale. Oltre all’andamento della pandemia sulle isole, si potranno trovare anche i centri dove sottoporsi al tampone, come pure i dati sui collegamenti marittimi, aerei e stradali. Nel comunicato del Ministero si legge che nell’Adriatico orientale ci sono 78 isole, 524 isolotti e 624 scogliere "particolarmente attraenti per i turisti”.