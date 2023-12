Lavoro nero: blitz in aziende agricole e cantieri, oltre 30 mila euro di sanzioni

TRIESTE - Chiusa un'azienda agricola sita nel comune di Duino Aurisina, sospesa l'attività di una ditta edile che operava sempre nel comune carsico e, nel capoluogo regionale, segnalato il proprietario di un market per aver installato un impianto di videosorveglianza con cui i lavoratori venivano controllati a distanza. E' questo il bilancio di una recente attività contro lo sfruttamento del lavoro nero portata avanti dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro con la collaborazione dei militari del Comando provinciale. Nella lista anche le sanzioni (di cui TriestePrima aveva dato conto qualche settimana fa) elevate nei confronti del ristorante cinese di piazza Venezia lo scorso 10 novembre. Durante i controlli sono stati anche individuati quattro lavoratori in nero e due extracomunitari (questi presso l'azienda agricola nel duinese); inoltre, nel cantiere sito a Duino Aurisina, i militari dell'Arma hanno "beccato" uno dei lavoratori in nero che percepiva il reddito di cittadinanza, motivo per il quale è scattata la segnalazione all'Inps per la revoca del beneficio. "Complessivamente - scrivono i carabinieri - venivano verificate 20 posizioni lavorative ed elevate sanzioni pari ad euro 30 mila euro".