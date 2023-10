Attacco a Israele, maggiori controlli anche a Trieste, sospese le visite alla sinagoga

TRIESTE - Dopo l'attacco di Hamas ad Israele anche nella nostra città sale il livello di guardia. Nella giornata di sabato il prefetto di Trieste Pietro Signoriello ha convocato un Comitato per l'ordine e la sicurezza. Potenziati i controlli dell'esercito italiano nei riguardi di obiettivi sensibili come la sinagoga (che già l'anno scorso era stata imbrattata da un vandalo che dopo quasi un anno non sarebbe ancora stato individuato), la scuola e le diverse attività portate avanti dalla comunità ebraica. La comunità triestina è una delle più antiche d'Italia. Diverse decine sono le persone attive che frequentano il tempio, mentre i numeri della comunità sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli precedenti le Leggi razziali e la Seconda guerra mondiale. A quel tempo, infatti, la comunità ebraica di Trieste era tra le più numerose di tutta la penisola italiana.