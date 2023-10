Strage al rave in Israele: trovata morta la fidanzata del "triestino" Nir

TRIESTE - E' stata trovata morta Shai Regev, la fidanzata di Nir Forti, uno dei tre cittadini italo - palestinesi che risultavano dispersi dopo il raid di Hamas al rave party in Israele. Lo riporta il Gazzettino. Di Nir, la cui nonna era originaria di Trieste, non c'è tuttora traccia e in queste ore la tensione per le sorti del giovane è alle stelle, soprattutto dopo la terribile notizia sulla ragazza con la quale pianificava di sposarsi. E' notizia di ieri anche il ritrovamento di Eviatar Moshe Kipnis, uno dei tre italo - palestinesi, purtroppo senza vita.

Come riferito dai genitori di Nir agli organi di stampa, lui e Shai erano stati feriti al torace durante la fuga dalla festa, che avevano parlato con un amico superstite. Un'altra sopravvissuta alla strage, Yasmin Porat, dichiara al programma radiofonico Haboker Hazeh, la donna ha dichiarato che, tra i presunti dispersi, non ci sarebbero superstiti a causa del conflitto a fuoco tra terroristi palestinesi e forze militari israeliane. "Hanno eliminato tutti, inclusi gli ostaggi", ha dichiarato Yasmin, "perché c'era uno scambio di colpi davvero molto, molto pesante".