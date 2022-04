L'Istituto di fisica nucleare di Trieste celebra i 50 anni

La sezione dell'Istituto di fisica nucleare di Trieste compie 50 anni e riceve il ringraziamento della Regione. Presente al convegno intitolato '21 aprile 1972-2022: Cinquant'anni di ricerca e sviluppo. Sezione dell'Istituto nazionale di fisica nucleare di Trieste' l'assessore all'Istruzione, ricerca e università Alessia Rosolen, che ha ringraziato l'ente per il lustro scientifico che questo Istituto ha dato al Friuli Venezia Giulia nei cinque decenni di attività, dimostrando sempre un grande spirito di collaborazione con gli altri enti del territorio.

Come è stato rilevato dall'esponente della Giunta regionale, appartengono alla categoria dei fisici molti degli esponenti scientifici che rappresentano le tante realtà della ricerca che sono presenti sul territorio regionale. Inoltre l'assessore, riprendendo un messaggio inviato dal governatore in occasione dei 50 anni dell'Istituto, ha parlato di quella sfera di congiunzione ideale che collega lo studio di ciò che è infinitamente piccolo e infinitamente grande - ovvero la fisica - con i temi della filosofia e della letteratura, in una visione allargata e affascinante di un divenire continuo qual è il sapere umano.