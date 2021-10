Covid, in Istria è record di contagi: 107 casi nelle ultime 24 ore

Nella giornata di mercoledì 27 ottobre, in Istria è stato registrato un record di contagi. Lo riporta Lavoce.hr Sono 107, infatti, i nuovi positivi su 467 tamponi. Numero che ha fatto schizzare il tasso di positività al 23%: una percentuale così alta non è mai stata raggiunta nel corso della pandemia. Le persone in isolamento sono 1350, mentre nel reparto per le malattie infettive dell'ospedale di Pola sono stati ricoverati 32 pazienti, uno dei quali si trova in terapia intensiva.