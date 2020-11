Le istruzioni per cambiare medico di base: in cinque verso la pensione entro l'anno

Entro la fine del 2020 andranno in pensione 5 Medici di Medicina generale e 1 pediatra di Libera scelta a Trieste. Asugi desidera informare i pazienti riguardo le modalità previste per poter preventivamente attivarsi per il cambio medico. · Modalità on line: indirizzare le richieste all’indirizzo mail cambiomedico@asugi.sanita.fvg.it sia per il cambio medico che pediatra. Sarà necessario allegare il modello di scelta del medico/pediatra che si trova al link https://asugi.sanita.fvg.it/it/news/2020_03_12_cambio_medico_via_email.html con un documento d’identità.

Importante: dal momento che l’assegnazione del medico indicato potrebbe non essere possibile a causa dell'ambito territoriale diverso o per il sopraggiunto massimale, è necessario indicare sul modulo di richiesta una seconda scelta e un numero telefonico al quale essere contattati in caso di richiesta di chiarimenti. Questa procedura è sufficiente e non prevede alcun appuntamento presso gli sportelli. ·

Se si desidera, invece, prendere appuntamento presso i Distretti:

o Distretto 1: telefonando ai numeri 040 399 7814/7850 (attivi da lun a ven dalle 13:00 alle15:00)

- Sede di Opicina: Per fissare l’appuntamento telefonare al numero 040 399 8164 il mercoledì dalle 13:00 alle 15:00 ed il venerdì dalle 8:30 alle 10:30 (nel corso della telefonata verrà indicata anche la documentazione necessaria da portare al Distretto).

- Sede di Aurisina :Per fissare l’appuntamento telefonare al numero 040 399 7921 il martedì dalle 12:00 -16:00 (nel corso della telefonata verrà indicata anche la documentazione necessaria da portare al Distretto).

o Distretto 2: telefonando al numero 040 3992977 (attivo da lun a ven dalle 9:00 alle 13:00) in alternativa si può inviare mail a sportellid2@asugi.sanita.fvg.it

o Distretto 3: telefonando al numero 040 3995810 (attivo da lun a ven dalle 9:00 alle 12:00)

- Sede di Muggia: Per fissare l’appuntamento telefonare ai numeri 040 399 5841 e 040 399 5815 dalle ore 9:00 alle 11:00, dal lunedì al venerdì (nel corso della telefonata verrà indicata anche la documentazione necessaria da portare al Distretto).

o Distretto 4 : telefonando al numero 040 399 7465 (attivo da lun a ven dalle 8:00 alle 12.00)

Per quanto riguarda il territorio isontino: · Distretto Basso Isontino sarà possibile fissare l’appuntamento al numero 0481 487 567 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00; · il Distretto Alto Isontino sarà possibile fissare l’appuntamento nel modo seguente: - Sede di Gorizia – 0481 592860 dalle 8:30 alle 12:00 dal lunedì al venerdì - Sede di Cormons – 0481 629288 dalle 9:00 alle 11:00 dal lunedì al venerdì - Sede di Gradisca d’Isonzo – 0481 954504 dalle 9:00 alle 11:00 dal lunedì al venerdì L’Azienda Sanitaria consiglia di privilegiare il canale on line perché spesso, in questa delicata fase di emergenza pandemica, i numeri telefonici risultano occupati. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito https://asugi.sanita.fvg.it/it/