Maltempo a nordest, il volo Roma-Trieste dirottato su Venezia

RONCHI DEI LEGIONARI (Gorizia) - Un forte maltempo, che ha creato non pochi disagi, è stato alla base del cambio di rotta per l’Airbus A319-111 di Ita Airways che, decollato da Roma alle 9.24 avrebbe dovuto raggiungere il Trieste Airport di Ronchi dei Legionari. Ma, quasi al termine del volo, trovandosi sull’Adriatico, è stato dirottato a Venezia per le condizioni meteo che non hanno consentito l’atterraggio in territorio regionale. Il volo ITY1357 è così arrivato a Venezia Marco Polo poco dopo le 11. I passeggeri sono stati accompagnati a Ronchi da un servizio sostitutivo.