Nessuna apertura prima del 2025, i confini restano chiusi

GORIZIA - Parla di un "netto miglioramento" per quanto riguarda i flussi migratori Massimiliano Fedriga, ma le opposizioni regionali non gradiscono il "fumo negli occhi" del governo in merito alla sospensione di Schengen, prorogata fino alla fine dell'anno in corso. Stando a quanto confermato dallo stesso ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Gorizia in occasione del trilaterale con Slovenia e Croazia, la scadenza dei controlli dovrebbe essere il 18 dicembre, per un totale di quasi 400 giorni. "Speriamo di riaprire nel 2025" è stato fatto sapere dal titolare del Viminale, in un contesto che provoca il mal di pancia soprattutto all'esecutivo croato che vorrebbe rendere meno tortuoso, per i visitatori stranieri pronti a gonfiare le casse del turismo dell'Adriatico orientale, l'ingresso nel paese.

I numeri del Viminale

Ma la sospensione rimane e porta con sé, come diffuso attraverso i dati ministeriali, oltre 1800 respingimenti effettuati dal 21 ottobre 2023. "Prima avevamo al massimo 80-90 riammissioni all'anno" afferma Fedriga che sottolinea come "l'aumento degli arresti di trafficanti di esseri umani si è tradotto in una riduzione del numero di migranti che il territorio regionale è chiamato a gestire". Nei mesi estivi ci dovrebbe essere anche "un ulteriore rafforzamento" continua il governatore del Friuli Venezia Giulia che sostiene come la sospensione di Schengen "non sta creando particolari disagi sul territorio o ai cittadini perché i controlli sono eseguiti in maniera responsabile e intelligente".

"Non serve per fermare i terroristi"

Di tutt'altra opinione invece il Partito democratico con la senatrice Tatjana Rojc. “Il ministro Piantedosi ha in sostanza ammesso che la sospensione di Schengen a est non serve per fermare i terroristi, come è stato presto evidente dopo i primi allarmi. Tutto il dispiegamento di forze dell’ordine tolte alla sicurezza delle città, tutti i militari tolti alle forze di difesa, tutte le strutture allestite e i milioni spesi servono per ottenere i risultati di cui il ministro Piantedosi si fa vanto, cioè circa sei respingimenti al giorno e una manciata di arresti. E intanto ci sono aree di Trieste in cui i cittadini hanno paura di passare la notte e talvolta anche di giorno: bel risultato". Per il Patto per l'Autonomia, infine, "sarebbe necessaria una verifica sui numeri effettivi" e "il nesso di casualità tra la sospensione di Schengen e la riduzione degli arrivi non è dimostrata, né dimostrabile".