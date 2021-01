Itamil Fvg, i referenti: "Pronti a far valere diritti di categorie in difficoltà"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Il segretario Michele Lombino ed il presidente, Dott. Romano Lufrano, in costante confronto con i membri del comitato regionale, hanno istituito, nella stessa data, i dipartimenti provinciali, attribuendo le cariche. "Il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia - affermano all'unisono i due referenti - si impegna a far valere la voce di tutti i militari, senza distinzione di grado o di anzianità di servizio. Intendiamo porre particolare attenzione alle categorie più fragili, come le unità del vfp1/p4, costrette a rimanere in servizio per tanti anni senza un contratto definitivo. Ci impegniamo per tutelare i diritti dei Militari e faremo il possibile affinché si diffonda la mentalità secondo cui non bisogna avere paura di esporre le proprie idee perché la nostra fortuna è vivere in un paese democratico". "Comunicare ciò che non ci va bene e cercare di migliorare il nostro ambiente e la nostra routine o vita lavorativa - continuano -, ci aiuta a vivere serenamente. Non è bello andare a lavoro e ritrovarsi in un ambiente ostile. Il nostro intento è collaborare con tutto il personale di ogni ordine e grado. Cogliamo l'occasione per fare gli auguri di buone feste a tutti i nostri colleghi ed alle loro famiglie, ma, soprattutto, a tutti coloro i quali saranno in servizio anche a Natale o a Capodanno".

