Rischia di cadere dal tetto dell'Itis, anziana salvata da una guardia giurata

TRIESTE - Una anziana ospite dell'Itis di via Pascoli è stata salvata da una guardia giurata mentre si trovava, in condizioni pericolose e in stato confusionale, sul tetto della struttura. E' successo nella notte. Secondo quanto si apprende, il salvataggio è avvenuto dopo una segnalazione giunta al servizio di vigilanza STSeC. A recarsi sul tetto dell'Itis è stata la guardia giurata Adriano Giovannini. Contestualmente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono quindi arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri.

Le parole della STSeC

Una volta sul tetto dell'edificio Giovannini ha trovato la signora "quasi totalmente sporta nel vuoto". Incurante del pericolo la guardia giurata è riuscito a raggiungere l'anziana e a tenerla per un braccio. I vigili del fuoco hanno fatto intervenire l'autoscala per una manovra di soccorso particolarmente complessa. Sul posto anche i sanitari della Sogit, giunti con una ambulanza. "Nell'esprimere una pronta guarigione alla signora - scrive la Direzione STSeC - unitamente ai colleghi ed ai dirigenti dell'Itis si complimentano con Adriano Giovannini per la fermezza, il sangue freddo e la prontezza dimostrata nell'intervento".