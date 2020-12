"In classe dal 2021, ma gli autobus sono pochi", l'appello degli studenti del Volta

Riceviamo da Zambon Matteo, Sollecito Lorenzo, Reatti Andrea e Pecchiari Federico rappresentanti degli studenti dell'Istituto Volta di Trieste e pubblichiamo integralmente.

Si avvicina sempre di più il suono della campanella per le scuole secondarie di secondo grado. Il 75 per cento degli studenti, usando il 50% della capienza massima dei mezzi di trasporto pubblico, dovrà essere in grado di raggiungere la propria scuola per frequentare le lezioni. Questo il problema che sta sollevando molte polemiche tra studenti e docenti.

Secondo i rappresentanti dell'Istituto, il rientro a scuola sarà molto difficile per tutti senza un cambiamento immediato ed efficace da parte dell'azienda Trieste Trasporti (ora parte del consorzio TPL FVG). “Non possiamo ritrovarci a piedi per andare a scuola soprattutto in questo freddo periodo; serve un trasporto pubblico sicuro, affidabile e disponibile. Siamo circa diecimila studenti e con questa limitazione sui trasporti, arrivare in orario a scuola sarà un’impresa.

Ci aspettiamo che Trieste Trasporti garantisca un numero di corse sufficienti a garantire il raggiungimento, in sicurezza, delle nostre scuole. Non vorremmo che venisse chiesto solo agli studenti la frequenza delle lezioni in turni o orari che andrebbero a sacrificare la qualità degli apprendimenti.” Queste le parole dei rappresentanti degli studenti dell'ITS “A.Volta”: Zambon Matteo, Sollecito Lorenzo, Reatti Andrea e Pecchiari Federico.

Martedì 15 dicembre 2020, il Prefetto ha dichiarato pubblicamente che le scuole secondarie di secondo grado di Trieste attueranno una sorta di sperimentazione in vista del rientro programmato per il 7 gennaio 2021, quando potrà essere presente a scuola solo il 75% degli studenti. Ogni scuola scaglionerà l'inizio delle lezioni in due turni: 7.45 e 8.45 oppure 8.15 e 9.15. In questo modo gli studenti si diluiranno in 4 corse diverse degli autobus, una ogni mezz'ora evitando così eventuali assembramenti che potrebbero formarsi e consentendo l'utilizzo dei mezzi pubblici da parte di tutti. Allo stesso modo si organizzeranno tutte le scuole viciniore: Petrarca e Galilei, Oberdan e da Vinci - de Sandrinelli, Nautico e Carli, e tutte quelle che non hanno altri Istituti vicini.

Trieste Trasporti studierà gli orari in modo da coprire con tutte le corse possibili gli orari suddetti, mentre ora i Collegi dei Docenti si stanno concentrando a organizzare le attività della propria scuola; i Docenti dell'ITS “A.Volta” decideranno lunedì prossimo. Gli studenti dell'Istituto commentano: “Siamo molto contenti di ritornare a scuola dopo un lungo periodo di Didattica Digitale Integrata (DDI); abbiamo bisogno di un rapporto interpersonale e di colloquiare in modo diretto con i nostri docenti e compagni, cosa che purtroppo non è possibile fare da casa davanti ad uno schermo.”